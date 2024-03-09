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Bankalar taşıt, konut, ihtiyaç kredisi için kolları sıvadı! Garanti, Akbank, İş Bankası, Yapıkredi, TEB... KREDİ FAİZ ORANLARI güncellendi!

Ekonomik dalgalanmalar ve değişen piyasa koşulları karşısında, bireylerin ve işletmelerin nakit ihtiyaçları zaman zaman önemli bir sorun haline gelebiliyor. Bu durumda, bankaların sunmuş olduğu kredi olanakları, birçok kişi ve kuruluş için hayati bir çözüm yolu olabiliyor. Türkiye'deki önde gelen bankalar, tüketicilerin ve ihtiyaç sahiplerinin acil finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla güncel kredi faiz oranlarını belirli aralıklarla güncelleyerek paylaşmaktadır. YapıKredi, İş Bankası, ING, Garanti gibi sektörün öncü bankaları başta olmak üzere, birçok bankanın sunduğu kredi seçenekleri ve faiz oranlarını sizler için inceledik.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 09:19 Güncelleme 09 Mart 2024, 09:19
Bankalar taşıt, konut, ihtiyaç kredisi için kolları sıvadı! Garanti, Akbank, İş Bankası, Yapıkredi, TEB... KREDİ FAİZ ORANLARI güncellendi! 1

Bankaların kredi faiz oranları güncellendi ve vatandaşlar arasında en çok merak edilen konular arasına girdi. Tüketici, konut ve taşıt kredisi almayı düşünenler için kredi faiz oranları güncellendi.

Bankalar taşıt, konut, ihtiyaç kredisi için kolları sıvadı! Garanti, Akbank, İş Bankası, Yapıkredi, TEB... KREDİ FAİZ ORANLARI güncellendi! 2

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

AKBANK 0 FAİZ KREDİSİ ( YENİ MÜŞTERİLERE ÖZEL NAKİT AVANS )

Tutar: 20.000 TL
Faiz Oranı: %0

ING YENİ MÜŞTERİ KREDİSİ 50 BİN TL

Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 5.292,74 TL
Toplam Ödeme: 63.762,88 TL

CEPTETEB HOŞ GELDİN KAMPANYASI 50 BİN TL

Faiz Oranı: %4,09
Aylık Taksit: 5.742,57 TL
Toplam Ödeme: 69.198,34 TL
Detaylar: Kampanya kapsamında geçerlidir.
TEB - Türk Ekonomi Bankası Hoş Geldin Kampanyası

İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ 50 BİN TL

Faiz Oranı: %4,14
Aylık Taksit: 5.763,46 TL
Toplam Ödeme: 69.449,02 TL
Detaylar: 6 ay vadeli %0 faiz fırsatı.
Hayat Finans İhtiyaç Finansmanı

Bankalar taşıt, konut, ihtiyaç kredisi için kolları sıvadı! Garanti, Akbank, İş Bankası, Yapıkredi, TEB... KREDİ FAİZ ORANLARI güncellendi! 3

ENPARA.COM İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,69
Aylık Taksit: 5.995,61 TL
Toplam Ödeme: 71.947,32 TL
Detaylar: Enpara.com müşterilerine özel kredi imkanı.

YAPI KREDİ 3 AY ERTELEMELİ KREDİ 50 BİN TL

Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 6.081,13 TL
Toplam Ödeme: 73.261,06 TL
Detaylar: 3 ay ertelemeli kredi seçeneği mevcuttur.

AKBANK DİREKT KREDİ 50 BİN TL

Faiz Oranı: %4,90
Aylık Taksit: 6.085,42 TL
Toplam Ödeme: 73.312,54 TL
Detaylar: Hızlı ve kolay başvuru için.

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