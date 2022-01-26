5 gün sonra maaşlara 6 bin 395 TL yansıyacak! Milyonlarca çalışan peyda olur olmaz kulak kesildi! 12 ay boyunca geçerli olacak...

Asgari ücretlilerden vergi kesintisini kaldıran vergi istisnası daha yüksek ücretlilerde de avantaj sağlayacak. Asgari ücretlinin 'istisna olmasaydı ödeyeceği vergi tutarı' yüksek ücretlilerin vergi hesabında da 'eksi' olarak dikkate alınacak ve ücret bordrolarında (önceki yıllara göre) daha az vergi hesaplanacak. Daha az vergi hesaplanmasının olumlu etkisi ise ya çalışana ya da işverene yarayacak. Peki hangi durumda çalışana, hangi durumda işverene yarayacak?