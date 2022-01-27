PTT'den hemen alın! 27 Ocak bugün memur ve emekli malul, dul ve yetim aylığı maaş farkları yattı mı? 14 günlük maaş farkı ne kadar?
Paralar bugün yattı mı? 14 günlük maaş farkıyla memur ve emekli malul, dul ve yetim aylıkları merak ediliyor. Memur ve emeklilerin maaşları Ocak ayında TÜİK doğrultusundan belirtiler 6 aylık enflasyon seviyesi ve toplu sözleşme farkı ek edilerek zamlandı. Zamlı emekli maaşlarını alabilmek amacıyla gün sayan milyonlarca vatandaş ödeme takvimlerini merak etmeye başladı. Ocak 2022'nin ilk günlerinde tespit edilen zam oranlarının ardından, geçen vakitlerde Meclis'te ek zamları da sahibi olan yasanın kabul edilmesiyle yeni oranlar meydana çıktı. Fakat geciken zamlı maaş farkı ödemeleri, nakit gereksinimi çoğalan emeklilerin büyük bölümü doğrultusundan memnuniyetsizlikle karşılandı. Peki 2022 senesinde emekli maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte 2022'de emekli maaşlarına dair merak edilen bütün detaylar!
Zamlı Emekli Maaşları Ne Zaman Yatacak?
Memur ve emekli maaşlarında görülen ek zamma ilişkin 15 günlük maaş farkının ödeneceği tarihleri belirlendi. 15 Ocak'ta maaşlarını alan memurların ilgili yasanın yetişmemesi nedeniyle maaş farklarını alacakları tarih merak ediliyordu. %30,5'lik zam sonrasında yapılacak ödemelerde yeni oranlar geçerli olacak.
Emekli Maaş Zam Farkı Nasıl ve Ne Zaman Ödenecek?
Emekli maaşlarına ek zammı da içeren kanun teklifinin geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu tarafından onaylanarak yasalaşmasının ardından maaş fakrının hangi tarihlerde ödeneceği merak edilmeye başladı.
Emekli, malul, dul ve yetim aylığı ile vazife malulü aylığı alanların 2022 yılı itibariyle alacakları yeni zamlı maaşları için aradaki maaş farkının 27 Ocak'ta ödenmesi bekleniyor.