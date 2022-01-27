Emekli, malul, vazife malulü, dul, yetim maaş farkları bugün hesaplarda! 2 milyon kişi sevinç gözyaşı dökecek! 9 bin 417 lira...

Milyonların geliri 2022'de artıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 386 bin 565 kişinin aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylıklarını aldıkları banka ve PTT hesaplarına gönderileceği açıklandı. Ödemeler, 27 Ocak tarihinde yani saatler sonra yapılmaya başlanacak. Yapılacak fark ödemesi, toplam 3 milyar 648 milyon lirayı bulacak. Bilindiği üzere, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine en az 2 bin 500 lira maaş, memurlara ve memur emeklilerine 2.5 puanlık ilave zam Meclis'ten geçti. Şimdi bu oranın maaşlara nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Peki, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emekli ek zam ödemesi yattı mı? Memur ek zammı ne zaman yatacak? İşte tüm soruların cevapları...