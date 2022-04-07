5 bin geçici işçi alınıyor! KPSS şartsız, kura ile! İŞKUR OGM orman işçisi, itfaiyeci, aşçı, bahçıvan, işletme elektronik bakımcısı başvuru ekranı

BU KEZ 5 BİN GEÇİCİ İŞÇİ ALINACAK!

OGM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, "diğer orman işçisi" pozisyonunda 3 bin 937, itfaiyeci olarak 500, aşçı statüsünde 280, "diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar" kategorisinde 183 ve işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere, toplam 5 bin geçici işçi istihdam edilecek.