Emekli ikramiyesi 2.000 TL mi olacak? Vatandaş bayram etti! 2022 bayram ikramiyesi bu ay yatacak mı? Dul ve yetim aylığı alanlar kaç TL ikramiye alacak?
2018 yılından bu zamana emekli vatandaşlara ve dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara iki dini bayram öncesinde ödenen emekli ikramiyeleri, bu yıl giderek zorlaşan ekonomik şartlardan sonra gündeme gelmeye başladı. Söz konusu ödemeden yararlanmaya hak kazanan vatandaşlar, ikramiye tutarına zam yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladılar.
07.04.2022 16:40 - Son Güncelleme: 08.04.2022 10:13
Emekli vatandaşları ve dul ve yetim aylığı alan vatandaşları yakından ilgilendiren bayram ikramiyeleri ile ilgili çeşitli senaryolar üretilmeye devam ederken, ikramiye tutarına zam yapılıp yapılmayacağı, ikramiye tutarlının hesaplara ne zaman geçeceği merak konusu oldu. İşte emekli ikramiyelerine ilişkin haberin ayrıntıları…