5 BİN 137 TL MAAŞ DİREKT hesaba yatıyor! Anında e-Devlet’ten başvuru yapın! 3 DAKİKADA 18-65 yaş arası herkes ATM’den çekebiliyor!

SÜREYE DİKKAT!

İşsizlik maaşı için işten çıkış belgesi verildikten sonra '30 gün içinde' İşkur'a başvurmak şart. 30 gün sonra da başvurulabilir ama gecikilen süre için işsizlik maaşı ödenmiyor. Başvurular, 'iskur.gov.tr', 'e-Devlet' veya İşkur'a elden yapılabilir. Maaş için aranan bazı özellikler var. Kendi istek ve kusuru olmaksızın işini kaybetmiş işçinin, son 3 yılda adına en az 600 gün işsizlik sigorta primi ödenmiş, işten ayrılmadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi çalışmış olması gerekiyor. Adına en az 600 gün prim ödenen kişiye 6 ay, 900 gün prim ödenenlere 8 ay, 1080 gün prim ödenenlere ise 10 ay boyunca işsizlik maaşı bağlanıyor.