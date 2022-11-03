EYT'lilere Aralık'ta altın anahtar! 45-46-47-52 milim milim yaş TABLOSU geldi! 91-92-93-95-99-00 sigortalılara EYT kilidi açıldı! SSK, Bağkur, 4C'liler...
EYT hakkında son gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Başkan Erdoğan'dan EYT hakkında son dakika açıklama geldi. Erdoğan açıklamasında, " İnşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak." diyerek EYT için de Aralık ayını işaret etti. Öte yandan yaşa takılanlar eksik primlerini borçlanma yoluyla tamamlayacak. Aynı zamanda Bağ-kur'lular için de ihya imkanı var. Ancak yapılacak ödeme asgari ücret üzerinden hesaplanacağı için bu yıl bitmeden başvuran daha avantajlı olacak. Peki, EYT'de son durum ne? İşte son gelişmeler...
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI GELDİ! Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile alakalı her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Başkan Erdoğan EYT çalışmaları hakkında 2023'e EYT müjdesini açıklayarak gireceğimizi ifade etti. Bu gelişmeler heyecan yaratırken EYT çalışmalarında son durum merak ediliyor. İşte tüm ayırtınlarıyla EYT Aralık rotası...
BAŞKAN ERDOĞAN'IN EYT, SÖZLEŞMELİLER VE 2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA İLGİLİ YAPTIĞI O AÇIKLAMA;
"Şu anda Vedat Bey çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiriyor. İnşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak. Bunların en önemlisi asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Gerek sözleşmeliler, gerek EYT, arka arkaya... 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız."
İlk sigortalı olduğu tarih 1999 yılının eylül ayından önce olanlar, emeklilikte yaşa takılıyor. Bu tarihten önce sigortalıların emekli olabilmeleri için kadın çalışanların 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün; erkek çalışanların 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödemiş olması emeklilik için yeterliydi.