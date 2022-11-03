EYT’lilere Aralık’ta altın anahtar! 45-46-47-52 milim milim yaş TABLOSU geldi! 91-92-93-95-99-00 sigortalılara EYT kilidi açıldı! SSK, Bağkur, 4C’liler...

BAŞKAN ERDOĞAN'IN EYT, SÖZLEŞMELİLER VE 2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA İLGİLİ YAPTIĞI O AÇIKLAMA;



"Şu anda Vedat Bey çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiriyor. İnşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak. Bunların en önemlisi asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Gerek sözleşmeliler, gerek EYT, arka arkaya... 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız."