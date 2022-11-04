Aile Bakanlığı 750 TL ödeme yapacak! PTT'den şifre alarak başvurun! 15 gün içinde IBAN'a yansıyacak! TC'si 0,2,4,6,8 olanlar...

Kirasını ödemekte zorluk çeken vatandaşlara devlet desteği devam ediyor. Zor durumda olan ihtiyaç sahibi dar gelirli ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kira yardımı yapılıyor. Peki başvurmak için şartları neler? İşte tüm detaylarıyla kira yardımı...