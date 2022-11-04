Aile Bakanlığı 750 TL ödeme yapacak! PTT'den şifre alarak başvurun! 15 gün içinde IBAN'a yansıyacak! TC'si 0,2,4,6,8 olanlar...
Maddi açıdan yetersiz durumda olan vatandaşlara devlet tarafından çeşitli destekler sağlanıyor. Bunlardan biri de kira yardımı. Bakanlık her ay 1150 TL'ye varan kira destek ödemesi yapıyor. Bu ödemeler il il değişiyor. Bu destek ödemesinden faydalanmak için bazı şartlar bulunuyor. Bu şartlara sahip olanlar kolayca başvuru yapıp ödemeden yararlanıyor. Peki, kira yardımından kimler yararlanacak? İşte detaylar...
04.11.2022 16:09 - Son Güncelleme: 04.11.2022 16:09
Kirasını ödemekte zorluk çeken vatandaşlara devlet desteği devam ediyor. Zor durumda olan ihtiyaç sahibi dar gelirli ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kira yardımı yapılıyor. Peki başvurmak için şartları neler? İşte tüm detaylarıyla kira yardımı...
Bu sorunların ortadan kaldırılabilmesi adına da evsiz ailelerin barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için dar gelirli ailelere kira yardımı yapılıyor.