5 banka faizi yükseltti, 32 günlük vadeli mevduat faizleri bomba etkisi yaptı! Bankalarda son dakika faiz depremi! Parası olan bankaya koşuyor
Son dakika faiz depremi: En yüksek faiz oranı değişti! Paralarını 32 günlük vadeli mevduat hesabında yatıracak olan vatandaşlar için sunulan faiz oranları yenilendi. Bankalar arasında mevduat faizi kızıştı, bankada parası olanlara iyi haber geldi! Birikimini bankada tutanlar için 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir hızla yükselişe geçti. Mevduat, rastgele bir bankada belirli bir vade aralığı belirlenerek vade sonucunda çekilmek üzre yatırılan parayı kapsamaktadır. Bankaların şahıslardan faiz ödeyerek topladıkları kaynak olarak da belirtilebilir. Siz de bankaların mevduat hesaplarını kullanarak tespit edilen faiz oranları üzerinden gelir elde edebilirsiniz.
30.07.2021 08:20
- Son Güncelleme: 30.07.2021 08:20
Son dakika faiz depremi: 30 Temmuz 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları vatandaşların en fazla arattığı mevzular arasında. Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Bu bağlamda vadeli mevduat hesabı açılırken, banka banka faiz oranları değişkenlik gösteriyor. Yeni ayın gelmesiyle birlikte bankaların sunduğu oranlarda değişiklik yaşandı. Bir çok banka yüksek faiz oranını "hoş geldin faizi" olarak belli bir süre kısıtlı olarak verebilmektedir. Faiz oranları vade süresi ve mevduat tutarına göre değişebilmektedir. Vadeli mevduat hesabı ise ilgili banka ile mevduat yatıran kişi arasında belirtilen vadenin dolması ile birlikte faiz kazancıyla beraber çekilen mevduat türüdür.