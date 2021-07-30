5 banka faizi yükseltti, 32 günlük vadeli mevduat faizleri bomba etkisi yaptı! Bankalarda son dakika faiz depremi! Parası olan bankaya koşuyor

Son dakika faiz depremi: 30 Temmuz 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları vatandaşların en fazla arattığı mevzular arasında. Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Bu bağlamda vadeli mevduat hesabı açılırken, banka banka faiz oranları değişkenlik gösteriyor. Yeni ayın gelmesiyle birlikte bankaların sunduğu oranlarda değişiklik yaşandı. Bir çok banka yüksek faiz oranını "hoş geldin faizi" olarak belli bir süre kısıtlı olarak verebilmektedir. Faiz oranları vade süresi ve mevduat tutarına göre değişebilmektedir. Vadeli mevduat hesabı ise ilgili banka ile mevduat yatıran kişi arasında belirtilen vadenin dolması ile birlikte faiz kazancıyla beraber çekilen mevduat türüdür.