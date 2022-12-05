5 Aralık 2022 Aile Destek Programı sorgulama ekranı ve ödeme TAKVİMİ! Sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak?
Aralık ayı sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak sorusu sıkça araşırılır oldu. 2022 Aralık ayında Aile Destek Programı ödemeleri yatmaya başlıyor. Geçtiğimiz hafta ödemeler ilk haftanın bitiminde başlamıştı. Bu noktada gözler Aralık ayının 7'si ve 8'ine çevrildi. İşte 5 Aralık 2022 Aile Destek Programı sorgulama ekranı ve ödeme TAKVİMİ!
Sosyal yardım paraları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli ödeniyor. Aralık ayına girilmesiyle birlikte bu ayki ödemelerini sorgulamaya başlayan vatandaşlar internet arama motorlarında gezinmeye başladı. Peki Sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? 5 Aralık 2022 Aile Destek Programı sorgulama ekranı ve ödeme TAKVİMİ! Aile Destek parası ödeme listesi...
Öte yandan Bakan Yanık da yaptığı açıklamada; "450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır." açıklamasında bulunmuştu.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri henüz yatmadı. Kasım ayında ödemeler ayın 8'inde yatırılmıştı. Geçtiğimzi ay Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada Aile Sosyal Yardım paralarının 8 Kasım 2022 tarihinde hesaplara yatacağını müjdelemişti.
AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?
Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.