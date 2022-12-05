5 Aralık 2022 Aile Destek Programı sorgulama ekranı ve ödeme TAKVİMİ! Sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak?

Öte yandan Bakan Yanık da yaptığı açıklamada; "450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır." açıklamasında bulunmuştu.