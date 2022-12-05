Aileler online başvuru yapıyor maaşlar çocuklara bağlanıyor! En az 1 çocuğa 350 TL harçlık! Anasınıfı, ilkokul...

Aralık ayı çocuk desteği ödemeleri ne zaman yatacak merak edilirken henüz başvuru yapmamış olanlar e-Devlet üzerinden online maaş talebinde bulunabilir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklu ailelere para ödüyor. Aylık hesabınıza şak diye yatıyor! En az 1 çocuğunuzun olması yeterli! Peki kimler başvuru yapabilir? Nasıl, nereden başvuru yapılır? İşte Çocuk Destek Bileşeni hakkında tüm detaylar...