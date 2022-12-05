Aileler online başvuru yapıyor maaşlar çocuklara bağlanıyor! En az 1 çocuğa 350 TL harçlık! Anasınıfı, ilkokul...
Devlet her ay okula giden öğrencilere, çocuklu ailelere destek ödemeleri yapıyor. Başvurmanız halinde siz de yararlanabilirsiniz! Halen bir çok kişi bilmiyor! Çocuk Destek Bileşeni programına başvuru yapıp başvurusu onaylanan vatadaşlar Kasım ayı ödemelerini aldı. Aralık ödemeleri bekleniyor. Peki Çocuk Destek Bileşeni nedir, ne kadar ödeme yapılıyor? İşte yanıtları...
05.12.2022 11:40 - Son Güncelleme: 05.12.2022 11:40
Aralık ayı çocuk desteği ödemeleri ne zaman yatacak merak edilirken henüz başvuru yapmamış olanlar e-Devlet üzerinden online maaş talebinde bulunabilir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklu ailelere para ödüyor. Aylık hesabınıza şak diye yatıyor! En az 1 çocuğunuzun olması yeterli! Peki kimler başvuru yapabilir? Nasıl, nereden başvuru yapılır? İşte Çocuk Destek Bileşeni hakkında tüm detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan destek ödemeleri oldukça dikkat çekiyor. Bunlardan bir tanesi de Türkiye Aile Destek programı kapsamında yapılan çocuk destek bileşeni ödemesi.