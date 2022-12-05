2023 asgari ücrette kritik gün bugün! Gözler açıklanacak olan enflasyon verilerinde! 2023 asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret; işçinin yaşamı için gerekli temel ihtiyaçlarını (barınma, yeme, içme, sağlık, giyinme, ulaşım vs.) karşılayabilmesi için, işvereni tarafından çalışmasına karşılık verilen en düşük ücret anlamına gelir. Bu ücret hangi iş kolunda çalışırsa çalışsın işçinin alacağı minimum fiyattır ve her sene devletin çeşitli koşullara göre belirlediği oranlarda zam görmektedir. Peki asgari ücret 2023 ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücret ne kadar zam yapılacak? İşte 2023 asgari ücret net, brüt ne kadar? sorusuna ilişkin haberin detayları.