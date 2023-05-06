4D Toplu İş Sözleşmesi son dakika kararı! 700 BİN KAMU İŞÇİSİ YENİ ZAMLI MAAŞ TABLOSU 2023! İşçilere zam farkları ne zaman ödenecek 2023? 657 sayılı...
Kamu işçileri için her yıl düzenli olarak yapılan zam oranları ve maaş ödeme tarihleri, çalışanlar tarafından merak edilen konuların başında gelmektedir. 2023 yılı için yapılan zam anlaşması sonrasında, kamu işçilerinin maaşlarında bir artış yaşanacağı bilinmektedir. Peki, kamu işçilerine 2023 yılında ne kadar zam yapıldı ve maaşlar ne zaman ödenecek? Kamu işçilerinin maaşlarına yapılacak zam oranları her yıl için belirlenmektedir.
Kamu işçilerinin zam pazarlığı hakkında aramalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ temsilcileri ile bir araya geldi. Anlaşma sonrası kamu işçilerine geçtiğimiz aylara ait fark ödemesi de yapılacak. Zamlar anlaşmnın ardından hemen yürürlüğe girecek. Peki, Toplu iş sözleşmesi kamu işçisi zammı ne kadar oldu? Kamu işçi maaşları ne kadar 2023? İşte merak edilenler...
TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkan Ergün Atalay ve Hak İşçi Sendikaları (Hak-İş) Genel Başkanı Mahmut Arslan, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile 4,5 saatlik toplantı yaptı.
'BELLİ BİR AŞAMAYI GEÇTİK'
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplantı sonrasında gazetecilere açıklama yaptı. Gerçekleştirilen toplantının verimli geçtiğini söyleyen Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bu toplantının sonucunda belli bir aşamayı geçtik. Umarım önümüzdeki hafta Sayın Bakanla birlikte tekrar bir araya geleceğiz. Toplu iş sözleşmesinde nihai noktada uzlaşılması için elimizden geleni yapacağız. Sayın Bakan, TÜHİS, Türk-İş ve Hak-İş olarak gerçekten bu toplu iş sözleşmesini bir an evvel sonuçlandırmak için çaba sarf ediyoruz. Ancak bütün maddelerde bir uzlaşmayı henüz yakalayamadık, tam bir mutabakat sağlanamadı. Bunun için de çabalarımız devam edecek" diye konuştu.