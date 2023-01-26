4C Emekli Memura %30 ZAM FARKI+1.823 TL artış! 25-30 yıl hizmet+3600 ek göstergeyle maaşa ek 2 bin 587 TL yansıtılacak! Taşerona, kamu işçisine 4.336 TL ikramiye!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık ödemesi de 3 bin 500 liradan yüzde 57.14 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildi. Ayrıca memurları, emeklilerini yakından ilgilendiren ek gösterge düzenlemesi de yürürlüğe girdi. Kamu işçilerine de toplu sözleşme zammı yansıtılırken, ilave tediye yani ikramiye takvimi de belli oldu.