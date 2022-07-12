4C emekli maaş farkı yattı mı ne zaman yatacak? SGK ve Bağ-Kur maaş farkları hangi tarihte, ne zaman ödenecek? Tahsis numarasının son rakamı...

TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. 2022 zamlı emekli maaşları da böylelikle belli oldu. Gözler zamlı maaşların hesaplara yatacağı tarihte! Peki, zamlı emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak? 4C emekli maaş farkı yattı mı ne zaman yatacak? SGK ve Bağ-Kur maaş farkları hangi tarihte, ne zaman ödenecek? İşte ödeme tarihleri...