Nazlı Kayı Sabancı ile Hacı Sabancı'dan ifşa gibi poz! Fotoğraftaki o detay sosyal medyayı çalkaladı! "Kesin hamile"
Geçtiğimiz Ekim'de evlenip 25 Haziran'da da düğün yapan Hacı ile Nazlı Sabancı'nın bebek beklediği iddia edildi. Çiftin Mikanos'taki kareleri de "Nazlı Hanım, iki aylık hamile" dedikodularını güçlendirdi.
13.07.2022 06:58 - Son Güncelleme: 13.07.2022 06:58
Sosyetenin ünlü ismi Hacı Sabancı, aradığı aşkı Nazlı Sabancı'da bulmuş ve ikili, geçtiğimiz Ekim'de nikah masasına oturmuştu.
MANİDAR FOTOĞRAF
Şimdilerde arkadaşlarıyla Mikanos'ta olan Hacı ile Nazlı Sabancı ile ilgili ortaya sevindirici bir iddia atıldı.