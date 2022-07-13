Vav TV İzle
Haberler Ekonomi İçimizdeki Ateş'in Bahar'ı Gizem Arıkan'dan şaşırtan paylaşım! Acun Ilıcalı'ya böyle seslendi: Acun abi... EDHO ile ünlenmişti!

İçimizdeki Ateş'in Bahar'ı Gizem Arıkan'dan şaşırtan paylaşım! Acun Ilıcalı'ya böyle seslendi: Acun abi... EDHO ile ünlenmişti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Didem karakteriyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Gizem Arıkan'dan sosyal medya paylaşımı geldi. Acun Ilıcalı'ya seslenen Arıkan, ''Acun abi Almanya'dan geldim rap yapacağım'' dedi.

13.07.2022 08:57 - Son Güncelleme: 13.07.2022 08:58
EDHO ile ünlenmişti! İçimizdeki Ateş’in Bahar’ı Gizem Arıkan’dan şaşırtan paylaşım! Acun Ilıcalı’ya böyle seslendi: Acun abi...

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Gizem Arıkan'dan yeni paylaşım geldi. ATV'nin bir döneme damga vuran EDHO adlı dizisinde Didem karakterine hayat veren Arıkan şimdilerde İçimizdeki Ateş dizisinde Bahar karakterini canlandırıyor. Başarılı oyuncu sosyal medyayı aktif kullanıyor. Son paylaşımında ise Acun Ilıcalı'ya seslenmesi herkesi güldürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
EDHO ile ünlenmişti! İçimizdeki Ateş’in Bahar’ı Gizem Arıkan’dan şaşırtan paylaşım! Acun Ilıcalı’ya böyle seslendi: Acun abi...

İçimizdeki Ateş'in Bahar'ı Gizem Arıkan 248 bin takipçisi İnstagram hesabından hikaye paylaştı.

EDHO ile ünlenmişti! İçimizdeki Ateş’in Bahar’ı Gizem Arıkan’dan şaşırtan paylaşım! Acun Ilıcalı’ya böyle seslendi: Acun abi...

Arıkan paylaşımında, "Acun abi Almanya'dan geldim rap yapacağım" diyerek dikkat çekti.

EDHO ile ünlenmişti! İçimizdeki Ateş’in Bahar’ı Gizem Arıkan’dan şaşırtan paylaşım! Acun Ilıcalı’ya böyle seslendi: Acun abi...

GİZEM ARIKAN KİMDİR?

10 Şubat 1994 İstanbul doğumlu oyuncu Gizem Arıkan, 2016 yılında oynadığı "Aşkın 5 Hali" filmiyle oyunculuğa başlamıştır.

EDHO ile ünlenmişti! İçimizdeki Ateş’in Bahar’ı Gizem Arıkan’dan şaşırtan paylaşım! Acun Ilıcalı’ya böyle seslendi: Acun abi...

Sonra Organik Aşk filminde ve Bir Deli Rüzgar dizisinde oynamıştır. 2019 yılında Yaralı Kuşlar dizisinde "Meryem" karakteri ile başrol oynamıştır.

SON DAKİKA