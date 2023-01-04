4A,4B,4C,EYT emekli maaşı hesaplama 2023! 5.100, 5.300, 5.500, 6.000, 6.200, 6.400, 6.700, 7.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?

(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.