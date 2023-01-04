4A,4B,4C,EYT emekli maaşı hesaplama 2023! 5.100, 5.300, 5.500, 6.000, 6.200, 6.400, 6.700, 7.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği emekli maaş zamları netlik kazandı. Bu kapsamda özellikle son saatlerle birlikte emekli maaş zam tutarlarıyla ilgili araştırmalar artışa geçti. Gözler ise geçtiğimiz ayın enflasyon rakamlarına çevrilmişti. Peki, 5.100, 5.300, 5.500, 6.000, 6.200, 6.400, 6.700, 7.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? 4A,4B,4C,EYT emekli maaşı hesaplama 2023!
Milyonlarca emeklinin beklediği 3 Ocak günü geldi. Yaklaşık 13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren zam tutarları belli oldu. Bu kapsamda özellikle günün ilk saatleriyle birlikte gözler enflasyon verilerine çevrildi. Peki, 5.100, 5.300, 5.500, 6.000, 6.200, 6.400, 6.700, 7.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? 4A,4B,4C,EYT emekli maaşı hesaplama 2023!
UNVANLAR DRC. NET GÖREV AYLIĞI (*)
2022 Temmuz (TL) 2023 Ocak (TL)
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) 1/4 15.848 19.930
MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1 9.707 12.149
UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 12.905 17.547
ÖĞRETMEN 1/4 12.276 15.188
BAŞKOMİSER 3/1 15.810 20.073
POLİS MEMURU 8/1 13.747 17.536
UZMAN DOKTOR 1/4 18.853 23.795
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1 11.828 15.013
MÜHENDİS 1/4 16.205 20.479
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 10.100 12.640
PROFESÖR 1/4 25.984 32.750
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 15.311 19.367
VAİZ 1/4 12.752 15.979
AVUKAT 1/4 15.485 19.203
(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.