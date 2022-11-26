Ocakta %68.02 ZAM! Emekliye TABAN: 5.699 TL, Memura 11.176 TL!
Ocak zammına geri sayım başladı. 2022 yılı birçok açıdan çalışma hayatında önemli gelişmelerin olduğu bir yıl olmaya devam ediyor. Memura emekliye yapılacak zamlarla ilgili yeni ipuçları gelmeye başladı. Masada 4 formül var. Haberimizde 2023 emekli memur zammına ilişkin yeni zamlı maaş hesaplamasına yer verdik. İşte güncel tablolar...
Milyonlarca emekli memur 2023 Ocak zammına odaklandı. Yasalarımıza göre emekliler ve memurlar maaşlarında 2 kez artış görüyor. Ocak ve temmuz ayında yapılan artış oranlarını enflasyon belirliyor. Ocak ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon raporuyla zamlar netleşmiş olacak. Bu kapsamda maaşlarla ilgili ipuçları gelmeye devam ediyor. Geriye 2 veri kaldı. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.84'e, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 11.88'e ulaştı. Enflasyon tahminleri ise 4 farklı orana işaret ediyor. Peki, en düşük en yüksek emekli memur maaşı ne kadar olacak 2023? İşte 4 farklı zam tahminleri!
Memura yapılacak zamlar toplu sözleşme zammına göre hesaplanacak. Temmuz ayı sonrası 6 aylık enflasyon artış oranlarının toplanması ile memur maaş zammı ve emekli maaş zammı kesinleşecek. 4 aylık enflasyona göre de emekli maaş zammı hesaplandı.
Bağ-Kur emeklisinin mevcut maaşı 4.197 TL olmuştu. Yüzde 15.91 zam gelirse maaşlar 4.865 TL'ye çıkacak. Yüzde 21.61 zam oranı ise 5.104 TL maaş anlamına geliyor.