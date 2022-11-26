Ocakta %68.02 ZAM! Emekliye TABAN: 5.699 TL, Memura 11.176 TL!

Milyonlarca emekli memur 2023 Ocak zammına odaklandı. Yasalarımıza göre emekliler ve memurlar maaşlarında 2 kez artış görüyor. Ocak ve temmuz ayında yapılan artış oranlarını enflasyon belirliyor. Ocak ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon raporuyla zamlar netleşmiş olacak. Bu kapsamda maaşlarla ilgili ipuçları gelmeye devam ediyor. Geriye 2 veri kaldı. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.84'e, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 11.88'e ulaştı. Enflasyon tahminleri ise 4 farklı orana işaret ediyor. Peki, en düşük en yüksek emekli memur maaşı ne kadar olacak 2023? İşte 4 farklı zam tahminleri!