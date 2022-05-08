4A,4B, SSK Bağkur emeklileri, memur, yaşlı, dul, yetimler! %31.21 zam tüm maaşlara domino etkisi yaratacak! İşte Temmuz 4 ve 6 aylık enflasyon TEFE TÜFE maaş zam hesabı!

Milyonlarca memur ve emekli Temmuz zammı ile birlikte maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Temmuz zammı ile ilgili ipuçları gelmeye devam ediyor. Nisan ayı enflasyon verisi açıklandı ve geriye sadece 2 veri kaldı. 4 aylık enflasyona verisine göre memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı yüzde 31.21'e ulaşırken; bu artış yaşlıdan engelliye, evde yakınına bakana kadar çok sayıda kişinin gelirine de yansıyacak. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar enflasyon zammı alacak? Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde kaç olacak? İşte kuruşu kuruşuna hesaplamalar...