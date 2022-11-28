4A, 4B sigortalılara 3+1 ANAHTARI! 600 bin sözleşmeliye kadro BİLETİ ÇIKTI! Kadroya alınacak meslekler netleşti! Tayin, kademe, derece...

Yaklaşık 600 bin sözleşmeli çalışanı ilgilendiren kadro çalışmaları tamamlandı. 28 Kasım Pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'nda sözleşmeliye kadro ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Sözleşmeli çalışanların büyük bir heyecanla beklediği düzenleme ile 31 Aralık 2022'ye kadar bu kadrolara atanacakların da kapsamda olması bekleniyor. Bu düzenlemede 3+1 kuralı dikkate alınacak. Peki, kimler kadroya geçecek? Düzenlemenin detayları neler? İşte merak edilenler haberimizde!