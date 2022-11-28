Pazartesi geldi A101 start verdi! İndirime girdi 25 TL altına düştü! Çay, peynir, elektronik ürünler... A101 yeni hafta aktüel kataloğu...
Yeni haftaya giriyoruz. A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 2 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olacak ürünler belli oldu. 2 ayrı katalog yayımlayan A101 marketleri hem 'Haftanın Yıldızları'nı hem de 'Aldın Aldın' ürünlerini açıkladı. Her iki katalogda da gıda ürünleri yer alıyor. Bu hafta A101'de hangi ürünlerde indirim var diye soran vatandaşlar listeye bakarak tüm ürünleri görebilir. İşte A101 güncel aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ.
28.11.2022 09:15 - Son Güncelleme: 28.11.2022 09:18
A101 Aldın Aldın kataloğu ve Haftanın Yıldızlı ürünleri belli oldu. Vatandaşların her hafta merakla beklediği indirim kampanyası başladı. Bu hafta A101 marketlerinde gıdadan teknolojik aletlere onlarca üründe indirimler yapıldı. Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden olan A101 güncel aktüel kataloğuyla haberimizde! İşte 2 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli A101 indirimleri...