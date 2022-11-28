Pazartesi geldi A101 start verdi! İndirime girdi 25 TL altına düştü! Çay, peynir, elektronik ürünler... A101 yeni hafta aktüel kataloğu...

A101 Aldın Aldın kataloğu ve Haftanın Yıldızlı ürünleri belli oldu. Vatandaşların her hafta merakla beklediği indirim kampanyası başladı. Bu hafta A101 marketlerinde gıdadan teknolojik aletlere onlarca üründe indirimler yapıldı. Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden olan A101 güncel aktüel kataloğuyla haberimizde! İşte 2 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli A101 indirimleri...