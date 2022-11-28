e-Devlet'ten onay alan PTT'den çekebilecek! Aile Bakanlığı yılbaşında 1.250 TL verecek! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Aile Bakanlığı tarafından dar gelirli vatandaşlara destek ödemeleri sağlanmaya devam ediliyor. Bu kapsamda en çok rağbet gören ödemelerden biri de Aile Destek olarak karşımıza çıkıyor. Milyonlarca vatandaşa devlet tarafından karşılıksız, geri ödemesiz 850 TL ile 1250 TL arasında ödeme yapılacak. e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilecek başvurular devam ederken hali hazırda başvurusu kabul edilmiş olanlar Aralık ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, Aile destek ödemesinden kimler yararlanabilecek? İşte merak edilenler...