4a, 4b, 4c'liye müjde gibi haber bu sabah geldi! PTT hesaplara para yatıracak! Emekliye kefilsiz, şartsız dağıtılıyor! 'Ben duymadım' deme! 50 bin TL...
PTT, emekli müşterilerine kredi vermeye başladı. Milyonlarca 4a, 4b, 4c'liye müjde! Başvurular bu sabah kabul edilmeye başlandı! Kredi miktarı 50 bin TL'yi buldu. Başvuranın maaş hesaplarına yatırılıyor. Emekli aylığını PTT'den alan tüm emeklilere müjdeli haber bu sabah geldi. Acil nakit ihtiyacı olan emeklilere kefilsiz, şartsız, tek bir SMS ile kredi çıkıyor. PTT Şubelerine gitmeden kredi alabilme imkanı getiren PTT, ''Siz de emekli maaşınızı PTT'den alın, 50.000 TL'ye kadar krediyi PTT işyerine gitmeden tek bir SMS ile kullandıralım!'' duyurusu yaptı. İşte detaylar...
Emekliye müjdeli haber bu sabah geldi. Paraya acil ihtiyacı olan milyonlarca emekli hemen faydalanabiliyor. PTT 'kefil yok şart yok' dedi. Başvuranın anında cebi para görecek. Kamu ve özel bankaların yanı sıra PTT de kredi vermeye başladı. İhtiyaç kredisi arayan emekliler artık PTT'den de 50 bin TL'ye kadar para alabilecek. Üstelik maaşını PTT'den almak yetiyor. İster bankadan ister tek bir SMS ile başvuru yapabilirsiniz. TC kimlik no ile SMS yapanlar hemen onay alırsa parasına anında kavuşabilecek. İşte PTT'den yapılan kampanya duyurusunun detayları...
'Ben duymadım, bilmiyorum' demeyin! PTT ihtiyaç kredisi vermeye başladı. Sadece emeklilere özel yapılan kampanyadan faydalanmak da çok kolay.
PTT duyurusu;
''Acil nakit ihtiyacı olan emeklilerimize KEFİLSİZ, ŞARTSIZ SMS ile PTT'DEN EMEKLİ KREDİ!