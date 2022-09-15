4a, 4b, 4c’liye müjde gibi haber bu sabah geldi! PTT hesaplara para yatıracak! Emekliye kefilsiz, şartsız dağıtılıyor! ’Ben duymadım’ deme! 50 bin TL...

Emekliye müjdeli haber bu sabah geldi. Paraya acil ihtiyacı olan milyonlarca emekli hemen faydalanabiliyor. PTT 'kefil yok şart yok' dedi. Başvuranın anında cebi para görecek. Kamu ve özel bankaların yanı sıra PTT de kredi vermeye başladı. İhtiyaç kredisi arayan emekliler artık PTT'den de 50 bin TL'ye kadar para alabilecek. Üstelik maaşını PTT'den almak yetiyor. İster bankadan ister tek bir SMS ile başvuru yapabilirsiniz. TC kimlik no ile SMS yapanlar hemen onay alırsa parasına anında kavuşabilecek. İşte PTT'den yapılan kampanya duyurusunun detayları...