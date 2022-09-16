Altında sert düşüş sonrası kötü haber! Altın fiyatları sarpa sardı! O tarihte patlayacak! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram fiyatları...

Altın fiyatları neden düşüyor?

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,8 azalışla 978 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının sonrasında 972 liradan prosedür görüyor. Böylece gram altın 22 Temmuz'dan bu yana en gördüğü en düşük civara gerilemiş oldu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısına dair para piyasalarında yüzde 76 olasılıkla 75 baz puanlık, yüzde 24 olasılıkla de 100 baz puanlık faiz artırımı fiyatlanıyor. Analistler, teknik yönden altının ons fiyatında 1.640 ve 1.600 doların destek, 1.680 ve 1.700 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDER Mİ? | VİDEO