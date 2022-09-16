Altında sert düşüş sonrası kötü haber! Altın fiyatları sarpa sardı! O tarihte patlayacak! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram fiyatları...
Haftanın beşinci gününde de altın fiyatlarındaki son hal altını olanlar ya da altın alabilmek isteyenler doğrultusundan merak ediliyor. Geçtiğimiz haftaya göre düşmeye başlayan altın fiyatları yatırımcılarını da kahretti. Haftanın dördüncü gününde altın fiyatları adeta tuzla buz oldu. Elinde 1 gram bile altını olanlar şoke olmuş durumda. Peki altın fiyatlarında son durum ne oldu? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın bugün kaç lira oldu?
Altın fiyatlarında son dakika meydana gelen düşüş vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son 2 gündür altın fiyatları sürekli bir düşüş yaşıyor. Altında yaşanan düşüş şöyle açıklanıyor: Analistler, enflasyonist kaygılar ve resesyon riski arasında kalan merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ile doların başka para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmayı sürdürmesi.
Altın fiyatları neden düşüyor?
Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,8 azalışla 978 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının sonrasında 972 liradan prosedür görüyor. Böylece gram altın 22 Temmuz'dan bu yana en gördüğü en düşük civara gerilemiş oldu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısına dair para piyasalarında yüzde 76 olasılıkla 75 baz puanlık, yüzde 24 olasılıkla de 100 baz puanlık faiz artırımı fiyatlanıyor. Analistler, teknik yönden altının ons fiyatında 1.640 ve 1.600 doların destek, 1.680 ve 1.700 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.
Altın fiyatları için bomba tahmin
Fransız Societe Generale, ons altın fiyatları amacıyla karamsar ön görüde bulundu. SocGen altın fiyatlarının sert düşüş yaşayabileceğini kaydetti. Societe Generale, merkez bankalarının enflasyonu engellemek amacıyla faiz artırmalarının devam etmesi durumunda altın fiyatlarının gerileyeceğini tahmin etti. SocGen ons altın fiyatının 2023'ün üçüncü çeyreğine kadar 1550 dolara kadar gerileyebileceğini açıkladı.
Açıklanan raporda "ABD faiz stratejistlerimiz Fed'in faiz artırımlarını bu senenin sonucunda bitireceğini öngördü. Fakat reel faiz oranlarının en azından 2023'ün üçüncü çeyreğine kadar pozitif kalmaya devam edeceğini ön görü ediyorlar. ABD'de reel faizlerin pozitif olması ve Avrupa'da faiz artırımlarının devam etmesi yatırımcıları altından uzaklaştırabilir. Altın ETF'lerinden 200 ton çıkış bekliyoruz" değerlendirmesi yer aldı.
2023'ün üçüncü çeyreğinden sonra ABD'de 2024 senesine kadar resesyon yaşanabileceğine ilgi çeken Societe Generale stratejistleri AB ve Çin'de cansız büyüme beklediklerini açıkladı. Altına ilginin tekrardan başlamasının 2023 senesinin sonlarına doğru olabileceğine değinen stratejistler 2024 senesi sonucunda ons altının 1900 dolar olma ihtimalini öngördü.
İslam Memiş açıklama yaptı
İslam Memiş son dakika açıklamalarında bulundu. İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalarda ciddi oranda fiyat tahminleri yaşanmaya başladı. Yapılan yeni fiyat tahminleriyle beraber flaş açıklamalar yaşanıyor. Altın ay sonuna doğru 1400 TL bandına yaklaşacak.