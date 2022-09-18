Hafta sonu geldi A101 fişeği çaktı! 30'lusu 79,95'ten 54,95'e düştü! Ayçiçek yağı 100 TL altına indi! A101 aktüel ürünler kataloğu listesi!
A101 yeni, güncel 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri bugün itibariyle satışa sunuldu. A101 zincir marketlerde bu hafta tüm ihtiyaç ürünleri indirimden satılıyor. Beyaz eşya, elektrikli ev alatleri ve kişisel bakım için elektronik cihazlar hafta sonuna girerken kapış kapış gidecek. A101 aktüel ürünler kataloğunda ayrıca giyim ürünlerinde de indirim uygulandı. İşte A101 2022 aktüel ürünler kataloğu...
18.09.2022 09:03 - Son Güncelleme: 18.09.2022 09:04
A101'de bu hafta büyük indirim var. Güncel aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Haftanın A101 aktüel kataloğunda bu hafta gıdadan, teknolojik ev aletlerine, telefondan, mutfak gereçlerine, giyimden çocuk tekstiline kadar pek çok üründe sürpriz indirimler vatandaşları bekliyor. Peki, A101 marketlerinde bu hafta neler var? Ayçiçek yağı 100 TL altına düştü. Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 30'lu 79,95'ten 54,95'e indi. 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli! İşte güncel ŞOK aktüel kataloğu tam liste.