4A-4B-4C’liler hemen paranızı alın! 3 gün içinde hesaplara geçiyor! SSK, Bağ-Kur emekli olacakları ilgilendiriyor! 7750 TL...

4A-4B-4C tüm emeklileri kapsıyor! Bankalardan promosyon alan vatandaşlara müjde! Miktar arttı. SSK, Bağ-Kurlular kadar emekli olacakları da ilgilendiriyor. En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar belli oldu. Emekliler ve emeklileğe hazırlık yapanlar alacakları aylık maaşlarının yanında bir de bankadan ek para ile rahat bir emeklilik hayatı geçirebilecek. Bankalar genellikle 3 gün içerisinde ödemeyi yapıyor. Ancak ödeme sürelerinin bankadan bankaya değişebildiğini de belirtelim. İşte son dakika en yüksek promosyon ödeyen bankalar ve banka değiştirme rehberi...