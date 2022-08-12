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Haberler Ekonomi 4A-4B-4C'liler hemen paranızı alın! 3 gün içinde hesaplara geçiyor! SSK, Bağ-Kur emekli olacakları ilgilendiriyor! 7750 TL...

4A-4B-4C'liler hemen paranızı alın! 3 gün içinde hesaplara geçiyor! SSK, Bağ-Kur emekli olacakları ilgilendiriyor! 7750 TL...

Emekliye yüksek promosyon yarışı devam ediyor. Bankalar emekli müşteri çekebilmek için promosyon ödeme miktarını arttırdı. Güncel emekli promosyon kampanyalarını görmek için haberimizin devamına geçiniz. 8 bine yakın ödeme yapılıyor. Emeklinin tek sözü yeterli! Öte yandan kendi bankasından düşük promosyon alanlar başka bankaya nasıl geçebileceklerini merak ediyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte Akbank, Halkbank, Vakıf, İNG, TEB, İş Bankası, Yapı Kredi promosyon ödemeleri ve banka değiştirme yolları...

12.08.2022 16:17 - Son Güncelleme: 12.08.2022 16:20
4A-4B-4C’liler hemen paranızı alın! 3 gün içinde hesaplara geçiyor! SSK, Bağ-Kur emekli olacakları ilgilendiriyor! 7750 TL...

4A-4B-4C tüm emeklileri kapsıyor! Bankalardan promosyon alan vatandaşlara müjde! Miktar arttı. SSK, Bağ-Kurlular kadar emekli olacakları da ilgilendiriyor. En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar belli oldu. Emekliler ve emeklileğe hazırlık yapanlar alacakları aylık maaşlarının yanında bir de bankadan ek para ile rahat bir emeklilik hayatı geçirebilecek. Bankalar genellikle 3 gün içerisinde ödemeyi yapıyor. Ancak ödeme sürelerinin bankadan bankaya değişebildiğini de belirtelim. İşte son dakika en yüksek promosyon ödeyen bankalar ve banka değiştirme rehberi...

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4A-4B-4C’liler hemen paranızı alın! 3 gün içinde hesaplara geçiyor! SSK, Bağ-Kur emekli olacakları ilgilendiriyor! 7750 TL...

Öncelikle hangi banka ne kadar promosyon ödüyor ona bakalım;

AKBANK: Emekli maaşını taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 4.650, 1.500-2.500 lira arasında olanlara 5.800, 2.500 lira ve üzerinde olanlara ise 7.000 lira promosyon ödüyor. Ayrıca en az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chip-para ödüyor.

4A-4B-4C’liler hemen paranızı alın! 3 gün içinde hesaplara geçiyor! SSK, Bağ-Kur emekli olacakları ilgilendiriyor! 7750 TL...

DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor.

4A-4B-4C’liler hemen paranızı alın! 3 gün içinde hesaplara geçiyor! SSK, Bağ-Kur emekli olacakları ilgilendiriyor! 7750 TL...

GARANTİ BBVA: Maaşa göre 4.850, 6.000, 7.250 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca 'yakınını getir' kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 lira ilave ödeme gerçekleştiriyor.

4A-4B-4C’liler hemen paranızı alın! 3 gün içinde hesaplara geçiyor! SSK, Bağ-Kur emekli olacakları ilgilendiriyor! 7750 TL...

ING: Maaşını taşıyanlara ek koşulsuz maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira veriyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler her bir kişi için 250 lira alıyor. En fazla 5 emekli yönlendirmesi için ödül kazanılabiliyor.

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