4A, 4B, 4C zammına son 8 GÜN! 3.500, 4.500, 6.000 TL EMEKLİ aylığı alanlar 2023 size yarayacak! Emekli zam oranında %17,17 + REFAH payı + ARA zam!
Memurlar için 2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı bulunuyor ve enflasyon da yüzde 7'nin üzerine çıktığı için Kasım ayı enflasyonu dahil 5 aylık zamları yüzde 15,11'e ulaştı. Ancak bu oran Aralık ayında açıklanacak enflasyon oranıyla yeniden güncellenecek.
26.12.2022 13:10 - Son Güncelleme: 26.12.2022 13:10
Asgari ücret sonrası milyonlarca emekli ve memur yeni zam hakkında araştırmalara başladı. 3 Ocak tarihinde enflasyonun açıklanmasıyla 2023 yılı zamlı maaş tablosu netleşecek. Fakat uzmanlar şimdiden tahminlerini ortaya koymaya başladı. Asgari ücrete yapılan dev zamla birlikte memur ve memur emeklileri de büyük heyecan yaşıyor. Gündemde yer alan çifte zam haberinin ardından yeni yılda zamlı maaşların ne kadar olacağı merak edildi. İşte emekli ve memur zamlı maaşları hakkında tüm merak edilenler...
Eğer Aralık ayında aylık enflasyon düşerse yüzde 15,11 geriye çekilecek, aylık enflasyon yükselirse yüzde 15,11 oranı artan aylık enflasyon kadar yükselmiş olacak.