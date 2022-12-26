4A, 4B, 4C zammına son 8 GÜN! 3.500, 4.500, 6.000 TL EMEKLİ aylığı alanlar 2023 size yarayacak! Emekli zam oranında %17,17 + REFAH payı + ARA zam!

Asgari ücret sonrası milyonlarca emekli ve memur yeni zam hakkında araştırmalara başladı. 3 Ocak tarihinde enflasyonun açıklanmasıyla 2023 yılı zamlı maaş tablosu netleşecek. Fakat uzmanlar şimdiden tahminlerini ortaya koymaya başladı. Asgari ücrete yapılan dev zamla birlikte memur ve memur emeklileri de büyük heyecan yaşıyor. Gündemde yer alan çifte zam haberinin ardından yeni yılda zamlı maaşların ne kadar olacağı merak edildi. İşte emekli ve memur zamlı maaşları hakkında tüm merak edilenler...