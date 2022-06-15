4A, 4B, 4C 2500, 3000, 3500, 4000 lira maaş alan emekliler! TÜFE’ye göre %41.67 zamla en az 4 bin 598 TL! Tabloya bak 2022 Temmuz Aralık maaşını öğren!

Temmuz zammı için geri sayım başladı. Özellikle emekliler için büyük bir artış yaşanacak. Taban maaş artışları uygulanırken öncelikle emeklinin maaşına enflasyon zammı ekleniyor. Bu oran sonrası ortaya çıkan rakam belirlenen taban maaştan küçük kalırsa seyyanen artış ile tamamlanıyor. Ocak ayında da uygulama böyle yapılmış oransal artış sonrası 2500 TL'nin altında kalan rakamlar seyyanen artışla 2500 TL'ye tamamlanmıştı. Peki, Temmuz'da emekli memur maaşları kaç TL olacak? İşte merak edilenler!