Yüzde 25 peşinatla 36 ayda arsa sahibi olun! TOKİ, KDV’siz satıyor! İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Muğla ucuz arsa fiyatları...

TOKİ tarafından 27 ilde 394 arsanın satışa çıkarıldığı beliritldi. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar konu hakkındaki detayları merak etmeye başladı. Yüzde 25-40 peşinat ile 36 ayda arsa sahibi olunabilecek? Peki, TOKİ rsa fiyatları ne kadar? TOKİ arsa satışları ne zaman? İşte merak edilenler...