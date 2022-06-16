Yüzde 25 peşinatla 36 ayda arsa sahibi olun! TOKİ, KDV’siz satıyor! İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Muğla ucuz arsa fiyatları...
Arsa sahibi olmak isteyenler için TOKİ'den müjdeli haber geldi. Yapılan duyuruyla birlikte 27 ilde 349 arsanın KDV'den muaf olarak satışa çıkarıldığı belirtildi. Arsaların açık arttırma yoluyla satışa sunulacağı da yapılan duyuruda yer alıyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Sivas, Muğla gibi iller başta olmak üzere birçok ilden arsa yer alacak. Yüzde 25-40 arasında peşinat sonrası 36 ayda arsa sahibi olmak mümkün hale geldi. İşte TOKİ satılık ucuz arsa fiyatları ve konu hakkında detaylar…
TOKİ tarafından 27 ilde 394 arsanın satışa çıkarıldığı beliritldi. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar konu hakkındaki detayları merak etmeye başladı. Yüzde 25-40 peşinat ile 36 ayda arsa sahibi olunabilecek? Peki, TOKİ rsa fiyatları ne kadar? TOKİ arsa satışları ne zaman? İşte merak edilenler...
Muhammen bedeli 6.038.251.311₺ olan yaklaşık 2.265.980 m2 büyüklüğündeki; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Uşak'ta bulunan 349 arsa açık artırmayla satılacak.
Oturumlar Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" teklif verilebilecek.