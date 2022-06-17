Kenarda köşede 40 bin TL'si olan 2+1 3+1 odalı konut sahibi olacak! TOKİ'den 2.114 TL taksitle ev almak kolay! 120- 140 -180 ay vadeli...
Daire satışı oluşturulan şehirlerden konut alabilmek isteyen vatandaşlar TOKİ ilanlarına göz atıyor. TOKİ son olarak oluşturulan duyuruda ve internet sitesinde yer alan bilgilerde 2022 yılı Haziran ayı ev başvurularının başladığı ve birtakım şehirlerde kişilerin ideal maliyete konut sahibi uygulanacağı bilgi kapasitesi paylaşıldı. İşte güncel TOKİ başvuruları!
TOKİ tarafından Haziran ayında tek tek projeler açıklanmaya başladı. Dar gelirli vatandaşlar ev sahibi oluyor. Kurum her sene on binlerce vatandaşı ideal fiyatlarla ev sahibi yapıyor. TOKİ doğrultusunda oluşturulan son duyuruda ev alabilmek isteyenler ise detaylar ile ilgili oluşturulan açıklamayı öğrenmek istiyor. TOKİ'nin yaptığı son duyurudaki bilgileri, müracaat şartlarını ve satışın yapıldığı illeri öğrenmek isteyenler araştırmalarına devam ediyor. Son olarak 7 proje duyurusu yapıldı. Kütahya, Denizli, Konya, Ankara, Siirt'te kuralı satışla 422 bin'den başlayan satışlarla ve 2. 114 TL taksitle ev satışı yapılıyor. İşte güncel TOKİ kampanyaları!
KÜTAHYA İLİ ÇAVDARHİSAR İLÇESİ 4. ETAP 143 ADET KONUT SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından KÜTAHYA İLİ ÇAVDARHİSAR İLÇESİ 4. ETAP 143 ADET KONUT kapsamında üretilecek 15 adet konut satışa sunulacaktır.
Proje Adı: KÜTAHYA İLİ ÇAVDARHİSAR İLÇESİ 4. ETAP 143 ADET KONUT
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 4 adet ,3+1 konut 11 adet
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru tarihleri: 13 Haziran 2022 - 17 Haziran 2022
Başvuru Bedeli: 1000,2000 TL
Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Sadece Temerküz Şube ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 16 Haziran 2022 tarihinde sona erecektir.)
Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1,3+1 Kura Tarihi: 23 Haziran 2022
Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 27 Haziran 2022 - 28 Haziran 2022 Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 01 Temmuz 2022 - 01 Temmuz 2022(Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)