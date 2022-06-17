Kenarda köşede 40 bin TL'si olan 2+1 3+1 odalı konut sahibi olacak! TOKİ'den 2.114 TL taksitle ev almak kolay! 120- 140 -180 ay vadeli...

TOKİ tarafından Haziran ayında tek tek projeler açıklanmaya başladı. Dar gelirli vatandaşlar ev sahibi oluyor. Kurum her sene on binlerce vatandaşı ideal fiyatlarla ev sahibi yapıyor. TOKİ doğrultusunda oluşturulan son duyuruda ev alabilmek isteyenler ise detaylar ile ilgili oluşturulan açıklamayı öğrenmek istiyor. TOKİ'nin yaptığı son duyurudaki bilgileri, müracaat şartlarını ve satışın yapıldığı illeri öğrenmek isteyenler araştırmalarına devam ediyor. Son olarak 7 proje duyurusu yapıldı. Kütahya, Denizli, Konya, Ankara, Siirt'te kuralı satışla 422 bin'den başlayan satışlarla ve 2. 114 TL taksitle ev satışı yapılıyor. İşte güncel TOKİ kampanyaları!