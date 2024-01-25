%49'luk maaş zammı sonrası seçim müjdesi kulislerde! Memura 1500-5.000 TL arası ek ödeme geliyor! Öğretmen, polis, hemşire, doktor...

Türkiye'de yerel seçimlere sayılı günler kala, siyasi partiler seçim beyannamelerini açıklamaya başlıyor. AK Parti'nin 30 Ocak'ta açıklanacak olan seçim beyannamesinde, memurlara yönelik önemli bir düzenleme planlandığı ortaya çıktı. Bu düzenlemede memurlara ekstra 5.000 TL'lik ek ödeme yapılacağı ileri sürülüyor. İşte detaylar...

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Büyükşehirlerde yaşayan memurlara müjdeli haber geldi! Ekonomist Muhammet Bayram'ın yaptığı değerlendirmeye göre, mayıs seçimlerinde konuşulan ve uzun süredir gündemde olan konulardan biri, memurlara yönelik büyükşehir tazminatı. Bayram, bu konuda yapılan beyannamede 4 ana başlık olduğunu belirtti.