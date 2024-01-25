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%49'luk maaş zammı sonrası seçim müjdesi kulislerde! Memura 1500-5.000 TL arası ek ödeme geliyor! Öğretmen, polis, hemşire, doktor...

31 Mart yerel seçimleri için hazırlıklarını sürdüren AK Parti, seçim beyannamesini açıklamaya hazırlanıyor. Beyannamenin içeriği, 8 ana başlık ve 200 sayfadan oluşuyor. İlk detaylar ortaya çıktığında, memurlara yönelik büyükşehir yardımı ve dirençli şehirler vurgusu dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 08:26 Güncelleme 25 Ocak 2024, 08:27
%49’luk maaş zammı sonrası seçim müjdesi kulislerde! Memura 1500-5.000 TL arası ek ödeme geliyor! Öğretmen, polis, hemşire, doktor... 1

Türkiye'de yerel seçimlere sayılı günler kala, siyasi partiler seçim beyannamelerini açıklamaya başlıyor. AK Parti'nin 30 Ocak'ta açıklanacak olan seçim beyannamesinde, memurlara yönelik önemli bir düzenleme planlandığı ortaya çıktı. Bu düzenlemede memurlara ekstra 5.000 TL'lik ek ödeme yapılacağı ileri sürülüyor. İşte detaylar...

%49’luk maaş zammı sonrası seçim müjdesi kulislerde! Memura 1500-5.000 TL arası ek ödeme geliyor! Öğretmen, polis, hemşire, doktor... 2

Büyükşehirlerde yaşayan memurlara müjdeli haber geldi! Ekonomist Muhammet Bayram'ın yaptığı değerlendirmeye göre, mayıs seçimlerinde konuşulan ve uzun süredir gündemde olan konulardan biri, memurlara yönelik büyükşehir tazminatı. Bayram, bu konuda yapılan beyannamede 4 ana başlık olduğunu belirtti.

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%49’luk maaş zammı sonrası seçim müjdesi kulislerde! Memura 1500-5.000 TL arası ek ödeme geliyor! Öğretmen, polis, hemşire, doktor... 3

Kira Yardımı ve Lojman İmkanları
Memurlara yönelik sunulan destekler arasında kira yardımı ve lojman imkanları da bulunacak.

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