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Haberler Ekonomi 49, 50, 54, 56 yaşında emeklilik mümkün! Emekli olmak için kaç gün gerekir? Yaş şartı değişiyor mu? Sigorta başlangıcı…

49, 50, 54, 56 yaşında emeklilik mümkün! Emekli olmak için kaç gün gerekir? Yaş şartı değişiyor mu? Sigorta başlangıcı…

Çalışma hayatında uzun yıllarını geçiten vatandaşlar emekli olacağı günü oldukça merak ediyor ve hesaplama işleminin nasıl yapıldığını araştırıyor. En çok merak edilen konulardan biri ise erken emeklilik oluyor ve bunu borçlanma yoluyla sağlayabiliyorsunuz. Peki emekli olmak için kaç gün gerekir? Yaş şartı değişiyor mu? Sigorta başlangıcı emeklilik süresini etkileyen en önemli kriterler arasında yer alıyor. 49, 50, 54, 56 yaşında emeklilik mümkün ve bunun için şartların neler olduğunu haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

15.11.2021 19:05 - Son Güncelleme: 15.11.2021 19:05
49, 50, 54, 56 yaşında emeklilik mümkün! Emekli olmak için kaç gün gerekir? Yaş şartı değişiyor mu? Sigorta başlangıcı…

Emeklilik konusu milyonlarca çalışanın gündeminde yer alan konulardan biri ve refah bir emeklilik hayatı herkesin hayalidir. Kadınlarda doğum ve erkeklerde askerlik borçlanmasının yanı sıra yıpranma payı yüksek olan mesleklerde çalışanlar erken emeklilik hakkını elde ediyor. Bunların yanı sıra sigorta başlangıç tarihi de emeklilik zamanını etkileyen en önemli detaylardan biri. Peki yaş şartı değişiyor mu? Emekli olmak için kaç gün gerekir? Prim gün sayısı neden önemli? İşte tüm detaylar!

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49, 50, 54, 56 yaşında emeklilik mümkün! Emekli olmak için kaç gün gerekir? Yaş şartı değişiyor mu? Sigorta başlangıcı…

YAŞ ŞARTI DEĞİŞİYOR MU?

Belli bir tarihten önce sigortalı olanlar için ise yaş şartı düşüyor. Kadınlarda 50 erkeklerde ise 55'e kadar iniyor. 1999'dan önce sigortalı olan kadınların 15 yıl 3 bin 600 günü doldurmaları şartıyla 50, erkeklerin ise 55 yaşında emekli olma imkanları da bulunuyor.

49, 50, 54, 56 yaşında emeklilik mümkün! Emekli olmak için kaç gün gerekir? Yaş şartı değişiyor mu? Sigorta başlangıcı…

ANNENİZ BORÇLANMA YAPSIN

Annem, babamın emekli sandığı dul maaşını alıyor. Kendisi 1975'te bir miktar çalışmış.

3 çocuk sahibi 1972-1978 ve 1983 doğumlu. Annem 1950 doğumlu. Annemin emekli olabilmesi mümkün mü? Aslıhan USLU Anneniz yukarıda anlattığımız 50 yaş şartı ile emeklilik hakkına sahip. Ancak bunun için öncelikle 3600 günü doldurması lazım.

49, 50, 54, 56 yaşında emeklilik mümkün! Emekli olmak için kaç gün gerekir? Yaş şartı değişiyor mu? Sigorta başlangıcı…

Verdiğiniz bilgilere göre annenizin yeterli primi yok. Ancak sigortadan sonraki doğumları borçlanabilir. Buna göre 1978 ve 1983 doğumlu çocukları için borçlanma yaparak 1440 gün (4 yıl) kazanabilir. Ancak bu da yetmeyecektir.

49, 50, 54, 56 yaşında emeklilik mümkün! Emekli olmak için kaç gün gerekir? Yaş şartı değişiyor mu? Sigorta başlangıcı…

Her halükarda 3.600 gün prime ulaşması gerekiyor. Bu tamamlandığında hemen emekli olabilir. Borçlanma miktarı aylık olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si olarak hesaplanıyor. Anneniz emekli olduğunda maaş alması, ya da primini tamamlaması için çalışıyor olması yüzünden dul maaşı kesilmez. Ancak oranı düşer.

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