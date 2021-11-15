49, 50, 54, 56 yaşında emeklilik mümkün! Emekli olmak için kaç gün gerekir? Yaş şartı değişiyor mu? Sigorta başlangıcı…

Emeklilik konusu milyonlarca çalışanın gündeminde yer alan konulardan biri ve refah bir emeklilik hayatı herkesin hayalidir. Kadınlarda doğum ve erkeklerde askerlik borçlanmasının yanı sıra yıpranma payı yüksek olan mesleklerde çalışanlar erken emeklilik hakkını elde ediyor. Bunların yanı sıra sigorta başlangıç tarihi de emeklilik zamanını etkileyen en önemli detaylardan biri. Peki yaş şartı değişiyor mu? Emekli olmak için kaç gün gerekir? Prim gün sayısı neden önemli? İşte tüm detaylar!