Otomobil alacaklar bakmadan geçmeyin! Markaların Kasım ayı kampanyaları yenilendi! Citroen, Renault, BMW, Audi, Dacia…

Kasım ayı yaşanırken otomobil markalarından da kampanya duyuruları gelmeye devam ediyor. Kampanyalarının yanı sıra faiz oranlarını güncelliyor ve vatandaşlar da şu an ki satış fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. Otomobil alacak olan vatandaşlar için Citroen, Renault, BMW, Audi, Dacia ve daha pek çok markanın kampanyalarını güncel faiz oranları ve fiyatlara ilişkin bilgileri haberimizde derledik. İnceleyerek bütçenize ve ihtiyacınıza uygun olan modeli tercih edebilirsiniz.