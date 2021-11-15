Otomobil alacaklar bakmadan geçmeyin! Markaların Kasım ayı kampanyaları yenilendi! Citroen, Renault, BMW, Audi, Dacia…
Araba sahibi olma hayaliyle yanıp tutuşanlar markaların güncel kampanyalarını ve fiyatlarını yakından takip ediyor. Markalar adeta birbirleriyle yarış halinde ve sık sık kampanyalarını güncelliyor. Kasım ayının ortaları yaşanırken araç almadan önce bütçelerini planlayanlar hangi modellerde ne kadar indirim olduğunu, faiz oranları gibi bilgileri araştırmaya başladı. Markaların Kasım ayı kampanyaları yenilendi ve bunlara bakmadan araç almayın. Citroen, Renault, BMW, Audi, Dacia gibi daha pek çok markanın güncel kampanyalarını haberimizde bulabilirsiniz.
Kasım ayı yaşanırken otomobil markalarından da kampanya duyuruları gelmeye devam ediyor. Kampanyalarının yanı sıra faiz oranlarını güncelliyor ve vatandaşlar da şu an ki satış fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. Otomobil alacak olan vatandaşlar için Citroen, Renault, BMW, Audi, Dacia ve daha pek çok markanın kampanyalarını güncel faiz oranları ve fiyatlara ilişkin bilgileri haberimizde derledik. İnceleyerek bütçenize ve ihtiyacınıza uygun olan modeli tercih edebilirsiniz.
CİTROEN'DEN KASIMDA FAİZSİZ KREDİ VE NAKİT İNDİRİMİ KAMPANYASI
Citroen, kasım ayında otomobil model yelpazesine yönelik faizsiz krediler ve indirimli nakit alım seçenekleriyle uygun satın alma koşulları sunuyor.
Citroen açıklamasına göre, markanın kasım ayında kampanyası kapsamında, Citroen C5 Aircross SUV model ailesi, ay boyunca 90 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli ya da 120 bin TL için 24 aya varan vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Nakit alımda ise 15 bin TL'ye kadar indirimle sunulan C5 Aircross, bu kapsamda nakit alımlarda 455 bin TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.
Citroen C3 modeli ise 60 bin TL için 12 aya varan vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle ve 202 bin 700 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Tasarım ve teknolojiyi bünyesinde buluşturan yeni Citroen C4 ise 265 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, kredi kampanyasının geçerli olduğu donanım versiyonlarında 55 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sağlanıyor.
Güçlü görünümü, çok yönlülüğü, sürüş güvenliği ve sürüş konforunu destekleyen gelişmiş teknolojileriyle, segmentinin en geniş iç mekanıyla birlikte en iyi arka koltuk ve baş mesafesine sahip olan yeni Citroen C3 Aircross SUV, seçili modellerde geçerli 55 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla kasım ayında yeni sahiplerini bekliyor. Donanım seçeneklerine kasım ayı itibarıyla bir yenisinin daha eklendiği yeni C3 Aircross SUV, otomatik vitesli Feel donanım seçeneği ile 265 bin TL'den başlayan fiyatla satışa sunuluyor.
Tasarım, pratiklik ve modülerlik açısından yenilikçi çözümler sunan ve multimedya özellikleriyle sürüş keyfini artıran yeni Citroen Berlingo Kombi, 40 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli ya da 80 bin TL için 12 ay yüzde 0,89 faizli kredi imkanıyla kasım ayı boyunca kullanıcılarla buluşuyor. Yeni Berlingo Kombi, nakit alımlarda ise 246 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.