48 ay vadeyle 3 ay ödemesiz otomobil alın! %1,59'dan başlıyor! Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası biraz önce duyurdu
Vatandaşların ayakları yerden kesiliyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, 2022 yılında otomobil sahibi olmak isteyenlere cazip taşıt kredisi fırsatları sunmaya devam ediyor. Avantajlı geri ödeme seçenekleri ve düşük faiz oranları ile kullandırılan kredi, artan otomobil fiyatlarına rağmen uygun finansman arayanlara büyük destek sunacak. İster 0 km ister 2. el araçlarda geçerli olmak üzere kullanılacak kredi ile vatandaşların hayallerindeki araca kolayca ulaşması sağlanacak. İşte en uygun taşıt kredisi kampanyaları. 1.000, 2.500 ve 5.000 TL faizsiz olarak anında alabilirsiniz! Masraf yok, şart yok! ATM'den alıyorsunuz Başvuran anında alıyor! 395 TL taksitle! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan 2022'de de 10.000 TL kredi fırsatı! Faizsiz olarak otomobil alabilirsiniz! 0 km araç satın alacaklara 100.000 TL destek! Citroen, Toyota, Peugeot, Opel ve Kia...
Ziraat Bankası Taşıt Kredisi
Ziraat Bankası 0 km ve 5 yaşa kadar olan tüm otomobiller için vatandaşlara düşük faiz oranları ile uygun taşıt kredisi desteği vermektedir. 48 aya varan vade seçeneklerinin yer aldığı kredi kapsamında, Taşıt Ürün Paketi için yapılan örnek hesaplamaya göre %1,59'dan başlayan faiz oranları ile finansman sağlanmaktadır.
Sıfır ya da ikinci el araç almak isteyenlerin hayalini kurdukları araçlara kavuşmasını sağlayacak kredi, Türkiye'nin en köklü kamu bankası tarafından verilmektedir. Uygun faiz oranları, esnek ödeme planı ve birçok bankacılık ayrıcalıkları ile araç almanın kolay yolu Ziraat Bankası tarafından sunuluyor.
Halkbank Taşıt Kredisi
Halkbank Taşıt Kredisi kapsamında, 0 km araçlar için %1,63'ten başlayan faiz oranları ile kredi tahsis etmektedir. 48 ay vade seçeneklerine de yer veren Halkbank, 2. el taşıtlarda ise %1,65'ten başlayan faiz oranları ile kredi desteği sunuyor.
Örnek ödeme tablosuna göre Taşıt Kredisi ile 50.000 TL kredi talep edecek kişiler için 48 ay vadeyle aylık 1.615,53 TL'den başlayan taksitlerle sıfır ya da ikinci el taşıt kredisi sunulmaktadır.
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Halkbank ayrıca Yeşil Işık Taşıt Kredisi ile %1,59'dan başlayan faiz oranları ile sıfır km araçlar için aylık 1.599 TL taksitle kredi tahsis etmektedir.