Odeabank, TEB, HSBC ve Alternatif Bank 32 günlük en yüksek mevduat faizi oranları! Bankalardan ağızları açık bırakan faiz! 5.000 TL kazanın

Dijital başvuru kanalları kullanılarak yapılacak hesap açma işlemleri sonrasında en alt yatırım limiti sonrasında da avantajlı kazanç elde edilmesi sağlanacaktır. TL birikimleri için cazip kazanç oranlarını araştıranlar için Odeabank yüksek oranları ve avantajları ile öne çıkmayı başarmıştır. 32 günlük vade seçenekleriyle 10.000 TL mevduat birikimi için elde edilecek net faiz kazancı ise 169 TL olarak hesaplanmıştır.