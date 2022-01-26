Bu koşulu taşıyana anında ödeme yapılıyor! Hatırlamayanın hakkı yanar! SGK'dan 112 gün için 18.981 TL alabilirsiniz!

Devletin vatandaşa sunduğu destek ödemeleri 2022 yılıyla birlikte artışa geçti. Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarının belli olmasının hemen ardından işgöremezlik ödeneği, cenaze yardımı, evde bakım maaşı, süt parası, yolluk ödemesi başta olmak üzere tüm destek ücretlerinde artış yaşandı. Destek ödemeleri için devlet tarafından başvurular alınmaya devam ediliyor. Başvurunun onaylanmasıyla birlikte size bildirilen tarihlerde ödemeler tanımlı banka hesabınıza ya da PTT'ye yatırılıyor. Verilen destek ve yardım ödemeleriyle ilgili tüm bilgileri kapsamlı bir şekilde yazımızda derledik.