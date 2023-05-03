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Haberler Ekonomi 470 BİN KAMU ÇALIŞANI İÇİN EK ZAM! Maaşlara 2.115 TL ilave edilecek! Polis, bekçi, uzman jandarma da yararlanacak! 53 bin TL ikramiye...

470 BİN KAMU ÇALIŞANI İÇİN EK ZAM! Maaşlara 2.115 TL ilave edilecek! Polis, bekçi, uzman jandarma da yararlanacak! 53 bin TL ikramiye...

3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 470 bin kamu çalışanının ek göstergesi 600 puan artıyor. Buna göre 25 yıllık bir çalışanın aylığına yaklaşık 2.115 TL ilave edilirken, ikramiyelerdeki artış da 53 bin liradan başlayacak. Peki, maaşlar ne kadar oldu? kim ne kadar maaş alacak? İşte detaylar haberimizde...

takvim.com.tr
03.05.2023 16:21 - Son Güncelleme: 03.05.2023 16:21
470 BİN KAMU ÇALIŞANI İÇİN EK ZAM! Maaşlara 2.115 TL ilave edilecek! Polis, bekçi, uzman jandarma da yararlanacak! 53 bin TL ikramiye...

Kamu çalışanları için yeni müjdeler geliyor. Kamu çalışanlarına temmuz ayında yapılacak ek zamla birlikte bütün kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge piyangosu vuracak. Peki, maaşlar ne kadar olacak? İşte detaylar haberimizde...

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470 BİN KAMU ÇALIŞANI İÇİN EK ZAM! Maaşlara 2.115 TL ilave edilecek! Polis, bekçi, uzman jandarma da yararlanacak! 53 bin TL ikramiye...

Kamu çalışanlarına temmuz ayında yapılacak ek zamla birlikte bütün kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge piyangosu da vuracak.

470 BİN KAMU ÇALIŞANI İÇİN EK ZAM! Maaşlara 2.115 TL ilave edilecek! Polis, bekçi, uzman jandarma da yararlanacak! 53 bin TL ikramiye...

Bu düzenlemenin dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak.

470 BİN KAMU ÇALIŞANI İÇİN EK ZAM! Maaşlara 2.115 TL ilave edilecek! Polis, bekçi, uzman jandarma da yararlanacak! 53 bin TL ikramiye...

Yapılacak düzenlemeden ilk etapta 470 binin üzerinde memur yararlanacak.

470 BİN KAMU ÇALIŞANI İÇİN EK ZAM! Maaşlara 2.115 TL ilave edilecek! Polis, bekçi, uzman jandarma da yararlanacak! 53 bin TL ikramiye...

Bu düzenlemeyle 600 puanlık bir artışla 25 yıllık çalışanın aylığına bugün itibariyle yaklaşık 2115 lira ilave edilirken, ikramiyedeki artış da 53 bin liradan başlayacak.

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