470 BİN KAMU ÇALIŞANI İÇİN EK ZAM! Maaşlara 2.115 TL ilave edilecek! Polis, bekçi, uzman jandarma da yararlanacak! 53 bin TL ikramiye...
3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 470 bin kamu çalışanının ek göstergesi 600 puan artıyor. Buna göre 25 yıllık bir çalışanın aylığına yaklaşık 2.115 TL ilave edilirken, ikramiyelerdeki artış da 53 bin liradan başlayacak. Peki, maaşlar ne kadar oldu? kim ne kadar maaş alacak? İşte detaylar haberimizde...
03.05.2023 16:21 - Son Güncelleme: 03.05.2023 16:21
Kamu çalışanları için yeni müjdeler geliyor. Kamu çalışanlarına temmuz ayında yapılacak ek zamla birlikte bütün kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge piyangosu vuracak. Peki, maaşlar ne kadar olacak? İşte detaylar haberimizde...
Kamu çalışanlarına temmuz ayında yapılacak ek zamla birlikte bütün kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge piyangosu da vuracak.
Bu düzenlemenin dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak.