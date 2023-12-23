SSK Bağkur Emekli Sandığı emeklilerine müjde gibi müjde! 7550-8200-9100 TL emekli maaşı devri kapanıyor! %38.59 zam sonrası maaşlara en düşük...

2023 yılının ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarını doğrudan etkiliyor. Yılın ikinci altı ayındaki TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verileri, bu zam oranlarının belirlenmesinde kilit rol oynuyor. Şu ana kadar elde edilen beş aylık verilere göre, Temmuz'dan Kasım'a kadar olan enflasyon oranları sırasıyla %9.49, %9.09, %4.75, %3.43 ve %3.28 olarak kaydedildi. Bu veriler, toplamda %33.66'lık bir enflasyon artışını gösteriyor. Son verilere göre hesaplamalar yapıldı.
Aralık ayının enflasyon verisi emeklilik maaşlarının ne kadar artacağını belirleyecek en önemli etken. 3 Ocak tarihinde açıklanacak bu veri zam oranlarının netleşmesi için merakla bekleniyor. Emeklilik maaşlarına yapılacak zam, sadece enflasyon oranlarıyla sınırlı kalmayabilir. Gündemde, emeklilerin refah seviyesini artıracak ek iyileştirmeler de var. Bu iyileştirmelerden ilki, enflasyon zammının ek bir refah payı ile desteklenmesi olabilir. Bu durumda emeklilik maaşlarına yapılacak zam oranının %50 civarında olması mümkün görünüyor.
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Yeni Maaş Tablosu
Mevcut ve Yüzde 38.59 Zamlı Maaşlar:
Mevcut maaş: 7.500,00 TL | Yüzde 38.59 zamlı maaş: 10.394,25 TL
Mevcut maaş: 7.600,00 TL | Yüzde 38.59 zamlı maaş: 10.532,84 TL
Mevcut maaş: 7.700,00 TL | Yüzde 38.59 zamlı maaş: 10.671,43 TL
Mevcut maaş: 7.800,00 TL | Yüzde 38.59 zamlı maaş: 10.810,02 TL