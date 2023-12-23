SSK Bağkur Emekli Sandığı emeklilerine müjde gibi müjde! 7550-8200-9100 TL emekli maaşı devri kapanıyor! %38.59 zam sonrası maaşlara en düşük...

2023 yılının ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarını doğrudan etkiliyor. Yılın ikinci altı ayındaki TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verileri, bu zam oranlarının belirlenmesinde kilit rol oynuyor. Şu ana kadar elde edilen beş aylık verilere göre, Temmuz'dan Kasım'a kadar olan enflasyon oranları sırasıyla %9.49, %9.09, %4.75, %3.43 ve %3.28 olarak kaydedildi. Bu veriler, toplamda %33.66'lık bir enflasyon artışını gösteriyor. Son verilere göre hesaplamalar yapıldı.