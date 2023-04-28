460 BİN İŞÇİYE KADRO BUGÜN KESİNLEŞTİ! Belediye şirket işçisi, yedek subay, mahalli idarelerde çalışanlar, sözleşmeliler kadroya atanıyor! 2008 öncesi unvan, yıllık izin, sigorta...
460 bin sözleşmeli için kritik gün geldi, çattı. Kadroya geçişte atamalar 28 Nisan yani bugün itibariyle sonuçlanmış olacak. Belediyelerde kadroya geçecek olanlar; sözleşmeli olarak görev yaptığı unvanına karşılık gösterilen memur kadrolarına atanmış olacak. Kadroya geçecek sözleşmeli personel için birden fazla detay bulunuyor. Peki, kimler kadroya geçecek? Hakları neler olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
Kadroya geçiş için beklenen gün geldi. Kamuda sözleşmeli çalışanlar ile belediyelerde, mahalli idarelerde, bakanlıklarda çalışanların kadroya atanma işlemleri bugün itibariyle sonuçlandırılacak. İşte konu hakkında detaylar haberimizde...
Kamuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar ile belediyelerde, diğer mahalli idarelerde, Sağlık Bakanlığı'nda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ve kapsamdaki diğer idarelerde sözleşmeli olarak çalışanların kadroya geçişleri ile ilgili başvuru süresi deprem nedeniyle 31 Mart 2023 Cuma gününe kadar uzatılmıştı.
ŞARTLARI SAĞLAYAN GEÇECEK
Sözleşmeli personelinden kadroya geçmek için; belli kurumlarda (kamuda, belediyelerde, Sağlık Bakanlığı vb. kurumlarda) 28 Kasım 2022 tarihi itibariyle sözleşmeli personel olarak çalışıyor olmak, 26 Ocak 2023 tarihi itibariyle sözleşmesi devam ediyor olmak ve 31 Mart 2023'den (bu tarih dâhil) önce kadroya geçme talebinde bulunma şartları aranıyor.
UNVANLARI NASIL BELİRLENECEK?
Belediyelerde kadroya geçecek olanlar; sözleşmeli olarak görev yaptığı unvanına karşılık gösterilen memur kadrolarına atanacak.