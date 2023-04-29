Mayıs ayı zamlı maaşlar hangi tarihte yatacak? Mayıs 2023 EYT, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, memur maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre emekli maaş ödeme günleri 2023!
Mayıs ayında emekli ve memur maaşlarının yatacağı tarihler konusunda meraklı aramalar arttı. Geçtiğimiz ay maaşların erken yatması nedeniyle mayıs ayında da erken yatıp yatmayacağı konusu da gündemde. Geçtiğimiz ay maaşların erken yatması nedeniyle mayıs ayında da erken yatıp yatmayacağı sorgulanıyor. Peki, Mayıs 2023 EYT, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, memur maaşları ne zaman yatacak? Mayıs ayı zamlı maaşlar hangi tarihte yatacak? İşte merak edilenler!
29.04.2023 13:58 - Son Güncelleme: 29.04.2023 13:58
EYT, SSK, Bağkur maaşlarının ödeme tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. Mayıs ayı takviminde değişiklik olacak mı merak konusu oldu. Peki, Mayıs 2023 EYT, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, memur maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar...