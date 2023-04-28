Motorin 19 TL altına düşecek! Akaryakıta flaş indirim bu gece kapıyı tıklatacak! 28 Nisan 2023 benzin, mazot, LPG fiyatları! İstanbul, Ankara....

Son haftalarda sürücülerin yüzünü güldüren peş peşe akaryakıta indirim haberleri çıkıyor. Ramazan Bayramı öncesi, sonrası olmak üzere toplamda 2 indirim pompaya yansımıştı. Brent petroldeki düşüşle birlikte akaryakıta 3. bir indirim müjdesi geliyor. Bu gece kapıyı tıklatacak! Son dakika bilgisine göre yeni indirim bekleniyor. Peki 28 Nisan 2023 benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? Motorin 19 TL altına düşecek! İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG litresi ne kadar, kaç TL olacak? İşte son dakika gelişmeler...