Motorin 19 TL altına düşecek! Akaryakıta flaş indirim bu gece kapıyı tıklatacak! 28 Nisan 2023 benzin, mazot, LPG fiyatları! İstanbul, Ankara....
Motorin uzun zaman sonra ilk kez 19 TL altına düşecek, milyonlarca sürücüye indirim müjdesi! Brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle sık sık gündemde yer alıyor. Son olarak 21 Nisan tarihinde 1,21 TL'lik indirim geldi. Yeni bir indirim de yolda! Bu gece yarısından itibaren benzine yeni indirim geleceği konuşuluyor. Peki benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? İşte güncel 28 Nisan 2023 akaryakıt fiyat listesi! İstanbul, Ankara, İzmir: Shell, Opet, BP, Aytemiz...
28.04.2023 09:05 - Son Güncelleme: 28.04.2023 09:09
Son haftalarda sürücülerin yüzünü güldüren peş peşe akaryakıta indirim haberleri çıkıyor. Ramazan Bayramı öncesi, sonrası olmak üzere toplamda 2 indirim pompaya yansımıştı. Brent petroldeki düşüşle birlikte akaryakıta 3. bir indirim müjdesi geliyor. Bu gece kapıyı tıklatacak! Son dakika bilgisine göre yeni indirim bekleniyor. Peki 28 Nisan 2023 benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? Motorin 19 TL altına düşecek! İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG litresi ne kadar, kaç TL olacak? İşte son dakika gelişmeler...
AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI, NE ZAMAN?
Son dakika... Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 90 kuruşluk indirim bekleniyor.