🔊4500 günden 58 yaşında emeklilik! Emekliliği hak etmiş olabilirsiniz! 📣3600 günden emekli olunabilir mi? 📌4A emeklilik şartları nelerdir?

SGK 4A EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?



SGK'lı olarak çalışanların emeklilik hakkı elde edebilmeleri için belirlenen şartlar; sigortalılık süresi, ödenmiş prim ve belirli bir yaş gibi kriterlere göre belirleniyor. Üç emeklilik şartını yerine getiren adaylar SGK'dan emekli aylığı alabilirken, şartlardan birisini bile tamamlamamış olan adayların emeklilik için beklemeleri gerekiyor.