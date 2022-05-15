📌Dar gelirli aileler de ev sahibi olabilecek! Kira ödemekten bıkanlar yaşadı! 🔑TOKİ'den müjdeli haber... 💸10 bin lirası olana konut fırsatı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi paketleri müjdesinin ardından dar gelirli ailelere de konut sahibi olma şansı sağlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) müjdeli haberi sonrasında da detaylar merak edilerek vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. 10 bin lirası olana konut fırsatı, kira ödemekten bıkanlar yaşadı. TOKİ'den 240 ay taksitle 150 bin konut duyurusu geldi. İşte detaylar!
15.05.2022 15:10 - Son Güncelleme: 15.05.2022 15:11
Yıllarca kira ödemekten bıkan ve kendi evinin sahibi olmak isteyen vatandaşlar bütçelerini açtığı için hayalindeki eve kavuşamıyor. Bu noktada Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) müjdeli haber geldi. Son düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi paketleri müjdesi sonrasında TOKİ, yeni kampanyasını duyurdu. Dar gelirli aieleler de ev sahibi olabilecek, 240 ay taksitle 150 bin konut müjdesi geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dar gelirlilerin ev sahibi yapılmasını sağlamak amacıyla TOKİ'ye 30 milyar liralık finansman verileceğini açıklamasının ardından gözler yeni kampanyalara çevrildi.