📌Dar gelirli aileler de ev sahibi olabilecek! Kira ödemekten bıkanlar yaşadı! 🔑TOKİ'den müjdeli haber... 💸10 bin lirası olana konut fırsatı!

Yıllarca kira ödemekten bıkan ve kendi evinin sahibi olmak isteyen vatandaşlar bütçelerini açtığı için hayalindeki eve kavuşamıyor. Bu noktada Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) müjdeli haber geldi. Son düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi paketleri müjdesi sonrasında TOKİ, yeni kampanyasını duyurdu. Dar gelirli aieleler de ev sahibi olabilecek, 240 ay taksitle 150 bin konut müjdesi geldi.