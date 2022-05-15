🔊Küp şeker 19,95 TL'den evinize geliyor! 📣A101, ŞOK ayçiçek yağı, şeker, un fiyatları... 📢5 litre ayçiçek yağı 146,50 TL!

Tüm illerden vatandaşlar temel gıda ürünlerini uygun fiyata satın almak istiyor ve marketlerin fiyatlarını öğrenerek karşılaştırma yapıyor. 5 litre ayçiçek yağı 146,50 TL'den, küp şeker 19,95 TL'den evinize geliyor. A101, ŞOK ayçiçek yağı, şeker, un fiyatlarını haberimizde derledik, miktarına ve markasına göre değişiklik gösteren fiyatları inceleyerek bütçenize en uygun olanları satın alabilirsiniz. İndirimli fiyatı olan ürünlerden yararlanmak isteyenlerin elini çabuk tutması, stoklar tükenmeden ulaşması gerekiyor. İşte güncel 14 Mayıs A101, ŞOK ayçiçek yağı, şeker, un fiyatları!