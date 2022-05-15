🔊Küp şeker 19,95 TL'den evinize geliyor! 📣A101, ŞOK ayçiçek yağı, şeker, un fiyatları... 📢5 litre ayçiçek yağı 146,50 TL!
A101, ŞOK marketlerde 5 litre ayçiçek yağı 146,50 TL'den, küp şeker 19,95 TL'den satışa sunuluyor. Tek tek marketleri dolaşmak yerine internet üzerinden incelemek ve karşılaştırma yaparak karar vermek istiyor. Temel gıda ürünlerindeki fiyatlar başta olmak üzere en çok merak edilenler arasında un, yağ ve şeker yer alıyor. A101, ŞOK ayçiçek yağı, şeker, un fiyatlarını haberimizden inceleyerek alacağınız ürünlerin listesini yapabilirsiniz.
15.05.2022 17:27 - Son Güncelleme: 15.05.2022 17:28
Tüm illerden vatandaşlar temel gıda ürünlerini uygun fiyata satın almak istiyor ve marketlerin fiyatlarını öğrenerek karşılaştırma yapıyor. 5 litre ayçiçek yağı 146,50 TL'den, küp şeker 19,95 TL'den evinize geliyor. A101, ŞOK ayçiçek yağı, şeker, un fiyatlarını haberimizde derledik, miktarına ve markasına göre değişiklik gösteren fiyatları inceleyerek bütçenize en uygun olanları satın alabilirsiniz. İndirimli fiyatı olan ürünlerden yararlanmak isteyenlerin elini çabuk tutması, stoklar tükenmeden ulaşması gerekiyor. İşte güncel 14 Mayıs A101, ŞOK ayçiçek yağı, şeker, un fiyatları!