45 mesleğe erken emeklilik fırsatı! Listede siz de olabilirsiniz! SGK tek tek açıkladı: 5 yıldan 8 yıla kadar... Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı olarak uzun yıllar iş hayatında çalışan vatandaşların hayali emekliliğinde rahat bir hayat sürmek. Bu hayata ne zaman kavuşacaklarını araştırırken bir yandan emeklilik yaşı ve maaşı hesaplama işlemlerini de yapıyorlar. Ülkemizde erken emeklilik olanağı elde eden 45 meslek grubu bulunuyor. Bu meslek grubundan birine aitseniz 5 yıla kadar sigorta başlangıcınızı geriye çekme imkanına haiz olabiliyorsunuz.