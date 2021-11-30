Emeklilik bekleyenler için yasa teklifi verildi! 6 ay şartı bulunuyor! Meclis'ten geçerse o kişiler emekli olacak! Faizsiz prim ödeme hakkı...
6 ay şartı bulunuyor! Emeklilik bekleyenler için yasa teklifi verildi! Meclis'ten geçerse o kişiler emekli olacak! Faizsiz prim ödeme hakkı...Bağ-Kur kapsamına giren kişiler açısından özellikle 2000 yılı öncesinde Bağ-Kur kaydının bulunması ve prim ödenmiş olması emeklilikte büyük öneme sahip oluyor. Bağ-Kur kaydı 2000 yılından ne kadar geriye doğru giderse erken emeklilik açısından avantaj sağlanıyor. 1 Ekim 2008 tarihinden önceki dönemde vergi kaydı yada şirket ortaklığı olup Bağ-Kur kaydı yapmayanlar için eğer teklif yasalaşırsa emeklilik yolu açılıyor. İşte tüm merak edilenler...
Emekli olmak isteyenler için her geçen gün çalışmalar yapılmaya devem ediliyor. Yüz binlerce Bağ-Kur'lu emeklilik hakkını elde edebilecek. Oda kaydı ya da vergi kaydı olup Bağ- Kur pirimi olmaması nedeniyle hizmet kazanmamış kişiler için yasa teklifi verildi. 1 Ekim 2008 tarihinden önceki dönemde vergi kaydı veya şirket ortaklığı olup Bağ-Kur kaydı yaptırmamış olanlar için eğer teklif yasalaşırsa emeklilik yolu açılıyor. 6 ay içinde başvuranların borçlarının faizsiz bir şekilde ödenmesinin sağlanması erken emeklilikte büyük avantaj sunacak. İşte konu hakkında detaylı bilgiler...
Bağ-Kur kaydı 2000 yılından ne kadar geriye doğru giderse erken emeklilik açısından avantaj oluşuyor. Sadece oda kaydı ve/veya vergi kaydı olup Bağ-Kur primi hiç ödenmemiş olanların 1 Ekim 2008 ve öncesi süreler sosyal güvenlik hizmeti olarak değerlendirilmiyor.
SGK (5510 s.) Kanuna göre Bağ-Kur (4/1-b) sigortalılık niteliği taşıdıkları hâlde bu (1479 sayılı) Kanun gereğince 01/10/2008 tarihine kadar kayıt ve tescillerini yaptırmayanların sigortalılıkları 01/10/2008 tarihinden itibaren başlatıldı.