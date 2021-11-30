Emeklilik bekleyenler için yasa teklifi verildi! 6 ay şartı bulunuyor! Meclis’ten geçerse o kişiler emekli olacak! Faizsiz prim ödeme hakkı...

Emekli olmak isteyenler için her geçen gün çalışmalar yapılmaya devem ediliyor. Yüz binlerce Bağ-Kur'lu emeklilik hakkını elde edebilecek. Oda kaydı ya da vergi kaydı olup Bağ- Kur pirimi olmaması nedeniyle hizmet kazanmamış kişiler için yasa teklifi verildi. 1 Ekim 2008 tarihinden önceki dönemde vergi kaydı veya şirket ortaklığı olup Bağ-Kur kaydı yaptırmamış olanlar için eğer teklif yasalaşırsa emeklilik yolu açılıyor. 6 ay içinde başvuranların borçlarının faizsiz bir şekilde ödenmesinin sağlanması erken emeklilikte büyük avantaj sunacak. İşte konu hakkında detaylı bilgiler...