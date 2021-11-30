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Başvuru için son 4 gün! İş fikri olana 65 bin TL hibe fırsatı

Kendi işini kurmak isteyen engellilere 65 bin, eski hükümlülere 53 bin 662 liraya varan hibe destek için başvuru süresinde son 4 güne girildi. Destek için 3 Aralık'ı kaçırmayın...

30.11.2021 07:01 - Son Güncelleme: 30.11.2021 07:01
Başvuru için son 4 gün! İş fikri olana 65 bin TL hibe fırsatı

İş fikri olan engellilere ve eski hükümlülere yeni hibe destek imkanı için tanınan sürede sona yaklaşıldı. 2022 yılı 1'inci dönem hibe desteği için başvuru süreci 3 Aralık Cuma günü sona erecek. İŞKUR, engellilerin kendi işini kurmak için hazırladığı projelere 65 bin liraya varan destek verecek.

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Başvuru için son 4 gün! İş fikri olana 65 bin TL hibe fırsatı

Eski hükümlülere de brüt asgari ücretin 15 katına (2021 tutarıyla 53 bin 662 liraya) kadar iş kurma desteği sağlanacak. Kendi işini kurmak isteyen engelliler proje başvurularını, 3 Aralık günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapabilecek. Elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecek.

Başvuru için son 4 gün! İş fikri olana 65 bin TL hibe fırsatı

Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin de projelerini 3 Aralık'a kadar Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığı ile bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne iletmesi gerekiyor. Proje başvurusunda bulunmak isteyen kişilerde aranan özellikler şöyle:

Başvuru için son 4 gün! İş fikri olana 65 bin TL hibe fırsatı

HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
İŞKUR'a kayıtlı olmak.

Başvuru için son 4 gün! İş fikri olana 65 bin TL hibe fırsatı

18 yaşını tamamlamış olmak.
Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle iş gücünün en az yüzde 40'ından yoksun olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek ya da eski hükümlü olmak.

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