Başvuru için son 4 gün! İş fikri olana 65 bin TL hibe fırsatı
Kendi işini kurmak isteyen engellilere 65 bin, eski hükümlülere 53 bin 662 liraya varan hibe destek için başvuru süresinde son 4 güne girildi. Destek için 3 Aralık'ı kaçırmayın...
30.11.2021 07:01
- Son Güncelleme: 30.11.2021 07:01
Eski hükümlülere de brüt asgari ücretin 15 katına (2021 tutarıyla 53 bin 662 liraya) kadar iş kurma desteği sağlanacak. Kendi işini kurmak isteyen engelliler proje başvurularını, 3 Aralık günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapabilecek. Elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecek.
Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin de projelerini 3 Aralık'a kadar Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığı ile bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne iletmesi gerekiyor. Proje başvurusunda bulunmak isteyen kişilerde aranan özellikler şöyle: