Başvuru için son 4 gün! İş fikri olana 65 bin TL hibe fırsatı

Eski hükümlülere de brüt asgari ücretin 15 katına (2021 tutarıyla 53 bin 662 liraya) kadar iş kurma desteği sağlanacak. Kendi işini kurmak isteyen engelliler proje başvurularını, 3 Aralık günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapabilecek. Elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecek.