4,5 litrelik Ayçiçek yağında indirim A101’de bu hafta! A101 marketleri aktüel ürünler kataloğu yayımda! 3’lüsü 27 TL’ye satılıyor

A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste araştırılıyor. Pazartesi itibariyle vatandaşlar market alışverişi için ilk önce aktüel ürünler kataloğunu inceliyor. Yeni haftanın merakla beklenen A101 aktüel ürünleri sergilendi. Bu hafta A101 marketlerinde gıdadan elektronik ürünlere, tekstilden teknolojik aletlere 7'den 70'e aranılan her türlü ihtiyaçlar zincir marketlerinde uygun fiyata satışa çıktı. 29 Temmuz'a kadar sürecek indirimlerden faydalanmak isteyenler için kataloğun tamamı haberimizde...